الخلافات تتجدد في اتحاد الكرة بشأن (أبو جبل)

التاريخ: 07-أبريل-2020
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علمت مصادر أن اتحاد الكرة يشهد خلافات بشأن مصير الأمين العام دكتور حسن أبو جبل الذي يتحرك عدد من أعضاء مجلس الإدارة من أجل الإطاحة به.
وطبقاً للمصادر بحسب صحيفة السوداني، فإن بعض أعضاء مجلس الإدارة ينوون الدفع بتوصية إلى مجلس الإدارة من أجل إجراء تغييرات جذرية في الأمانة العامة لعدد من الأسباب على رأسها الخلافات بين الأمين العام الحالي وعضوية مجلس الإدارة إلى جانب اعتراض الأخيرين على الطريقة التي يدار بها العمل في بعض الملفات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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