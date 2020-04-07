أسماء أبو بكر توثق (معاني الغنا)

توثق مذيعة قناة الخرطوم الفضائية أسماء أبو بكر وعلى مدى أيام شهر رمضان، لمجموعة من أشهر أغنيات الحقيبة والأغنيات الشعبية والمعاصرة، وذلك من خلال برنامج “معاني الغنا”. Advertisements وتستضيف أسماء خلال الحلقات بحسب صحيفة آخر لحظة، عدداً من نجوم الغناء الشعبي والحديث، بقيادة الفنانين عبد القادر سالم والأمين البنا والفنانات منار صديق وميادة قمر الدين وشموس إبراهيم وآخرين ومجموعة من الباحثين والبرنامج من إخراج سموأل مبارك. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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