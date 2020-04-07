بسبب الكورونا.. (فكر أنت في الخرطوم) يغيب هذا الموسم

أكد الإعلامي الطيب عبد الماجد من مقر إقامته بالإمارات عن غياب برنامج (فكر أنت في الخرطوم) الذي يقدمه على فضائية 24 خلال الشهر الفضيل بسبب الإجراءات التي اتخذتها كافة الدول بإغلاق الأجواء بحسب صحيفة السوداني، تخوفاً من تفشي فيروس “الكورونا”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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