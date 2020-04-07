بينك تتبرع بمليون دولار بعد تعافيها من كورونا

أعلنت المغنية الاميركية بينك تبرعها بمليون دولار يقسم بالتساوي بين صندوق مستشفى جامعة تيمبل للطوارئ في فيلادلفيا وصندوق طوارئ رئيس بلدية مدينة لوس انجليس لمكافحة كوفيد -19، بحسب صحيفة آخر لحظة، بعد تعافيها من اصابتها بفيروس كورونا. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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