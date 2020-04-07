المواصفات والمقاييس: اتهام المواصفات بالنيل الأزرق بتوزيع دقيق تالف” عارٍ من الصحة 

التاريخ: 07-أبريل-2020
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أكدت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس على أن مهامها لا تتضمن الإشراف أو تولي توزيع أي من السلع الغذائية أو الصناعية بالبلاد، وقالت إنها هيئة علمية رقابية وقائية تعمل استناداً لقوانينها المجازة للعام 2008 وتهدف لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني.
ومن مهامها الرئيسة إحكام الرقابة على السلع والخدمات من خلال تقييم المطابقة لسلع الصادر والوارد وضمان سلامة الإنتاج المحلي، وبحسب صحيفة آخر لحظة، وصفت خبر “اتهام المواصفات بالنيل الأزرق بتوزيع دقيق تالف” بالعاري من الصحة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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