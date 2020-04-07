الري تكشف ملابسات اقتحام قوة عسكرية لمركز الدراسات

كشفت وزارة الري والموارد المائية، ملابسات دخول قوة مسلحة من الجيش لمركز الإدارة العامة للدراسات ونظم المعلومات التابعة للوزارة بضاحية “سوبا” جنوبي الخرطوم مطلع يناير الماضي.

Advertisements

وقال مدير المركز عبد الرحمن صغيرون في تصريحات بحسب صحيفة آخر لحظة أمس إن القوة العسكرية طلبت من العاملين فيها عدم الدخول لمزاولة أعمالهم، وقال صغيرون إن القوة وصلت لمبنى الإدارة في السابع من يناير الماضي وتتبع للمساحة العسكرية بقيادة “لواء وعقيد ونقيب” هي التي وصلت لمبنى الإدارة بتاريخ السابع من يناير موضحاً أنها استلمت إدارة المعلومات دون إخطار مسبق لوزير الري أو وكيل الوزارة، وأشار صغيرون إلى أن قائد القوة أبلغه بأن الخطوة تجيء بتكليف من مجلس السيادة، مع السماح للعاملين بالاستمرار في أداء مهامهم، وأضاف: “بحلول 23 مارس تطور الأمر حيث وضعت المساحة العسكرية يدها بشكل كامل على المركز، ومنعت العاملين من الدخول ومزاولة أعمالهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)