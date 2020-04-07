نهب مواطن أمام إحدى الشوايات بام درمان

تحقق شرطة السلام بامبدة تحت المادة 12/175 الاشتراك في النهب وذلك بعد أن تقدم الشاكي ببلاغ يفيد فيه أن المتهمين يرتدون زياً يتبع لإحدى القوات النظامية قاموا بانزاله من عربته بحجة أنهم مشتبهين به.

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ومن ثم وبحسب صحيفة الدار، قاموا بنهبه مبلغ 25.000 جنيه سوداني وعربة بوكس موديل 2016 وجهاز موبايل جلاكسي وشيكات و أوراق العربة وذلك بدار السلام مربع 22 وعليه تم تدوين بلاغ ولا زال التحري جارياً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)