نهب مواطن أمام إحدى الشوايات بام درمان

التاريخ: 07-أبريل-2020
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تحقق شرطة السلام بامبدة تحت المادة 12/175 الاشتراك في النهب وذلك بعد أن تقدم الشاكي ببلاغ يفيد فيه أن المتهمين يرتدون زياً يتبع لإحدى القوات النظامية قاموا بانزاله من عربته بحجة أنهم مشتبهين به.
ومن ثم وبحسب صحيفة الدار، قاموا بنهبه مبلغ 25.000 جنيه سوداني وعربة بوكس موديل 2016 وجهاز موبايل جلاكسي وشيكات و أوراق العربة وذلك بدار السلام مربع 22 وعليه تم تدوين بلاغ ولا زال التحري جارياً.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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