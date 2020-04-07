حفلات (أون لاين).. مطربون يعتزمون إحياءها تشجيعاً للبقاء بالمنازل

كشف عدد من المطربين الشباب على صفحاتهم الشخصية اعتزامهم إحياء حفلات “أون لاين” تبدأ من التاسعة مساءً، لافتين بحسب صحيفة السوداني، إلى أن الخطوة تأتي في إطار تشجيع المواطنين للبقاء بالمنازل والالتزام بحظر التجول. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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