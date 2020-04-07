ضرب مواطن بالبونية ووفاته بالخرطوم

دونت شرطة الدرجة بالخرطوم بلاغاً بعد العثور على جثة شخص بالخرطوم2 في العقد الرابع من عمره ملقاة بالشارع وذلك بعد أن تم إبلاغ الشرطة التي سارعت إلى مسرح الحادث وبواسطة اورنيك جنائي تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة.

Advertisements

وأتضح من خلال التشريح بحسب صحيفة الدار، وجود جرح قطعي بطول 5 سم بالظهر وبالتحري حول الحادثة أفادت شاهدتين أن القتيل وقعت مشاجرة بينه والمتهم الذي قام بضربة بالبونية حتى وقع أرضاً عليه دون بلاغ تحت المادة 15 اجراءات الوفاة في ظروف غامضة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)