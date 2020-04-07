نقص في المواد الغذائية في السعودية بسبب كورونا.. وحظر كامل في مدن كبرى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توقعت السلطات الصحية السعودية في وقت سابق، أن تستمر أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في المملكة لأشهر قادمة، مؤكدة أن انتشار الفيروس في البلاد لم يصل إلى مرحلة الذروة في حين أن الإجراءات التي تتخذها السلطات توحي غير ذلك وان الفيروس انتشر ووصل مرحلة الذروة في ظل تعتيم اعلامي.

ومن الاجراءات المتخذة من قبل سلطات المملكة، الاعلان عن فرض منع تجول على مدار 24 ساعة في 9 مدن لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشمل القرار كل من الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف وجدة والطائف والقطيف والخبر، وفقا لواس.

ويأتي ذلك بعد انتشاء اخبار في مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن نقص في المواد الغذائية بالسعودية في ظل وباء كورونا، وخاصة البيض، الأمر الذي نفاه عدد من الإعلاميين والمغردين السعوديين.

Advertisements

وقد استغل رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ “حمد بن جاسم” الذي تواجه بلاده حصارا من السعودية، هذا الحدث ودعا إلى “عدم الشماتة” بالسعودية في حال وجود نقص بالمواد الغذائية، في إشارة ضمنية إلى النقص في الأغذية بالمملكة.

الارقام والاعداد التي تعلنها وزارة الصحة السعودية لا اساس لها من الصحة فقد علق الناشط السعودي مجتهد إن الأرقام الحقيقية للوباء في كافة المملكة مخيفة مشيرا إلى وجود أكثر من ١٠٠٠ حالة في مستشفى الشميسي بالرياض مع مئات الحالات في المستشفيات الأخرى بخلاف الآلاف من الحالات في الحجر دون مستشفى.

وقال مجتهد في تغريدة على توتير ف يمارس، إنه يوجد في منطقة القطيف أكثر من 5 آلاف إصابة، وفي مكة أكثر من 900، مشيرا إلى أن الأعداد في الرياض أكثر من ذلك.

قد أعلنت أمس الاثنين، بأن عدد المصابين بكورونا في المملكة بلغ 2523 شخصا، وسجلت هناك 38 حالة وفاة، و551 حالة شفاء.