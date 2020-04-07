سيخسر عشرات الملايين .. يوفنتوس يخطط لبيع رونالدو التفاصي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تجدد الحديث عن إمكانية مغادرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي يوفنتوس في نهاية الموسم الحالي، وتوالت التقارير بشأن تفاصيل عودة قد تكون قريبة إلى ريال مدريد. وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن النادي الإيطالي مستعد للتخلي عن رونالدو مقابل 60 مليون يورو، أي أقل بأربعين مليون يورو عن المبلغ الذي دفعه في صيف 2018 لاستقدام اللاعب من ريال مدريد. وأوضحت الصحيفة أن نادي السيدة العجوز يفكر جديا في الاستماع للعروض القادمة من أجل نجمه البرتغالي، وذلك بسبب الأزمة المالية الناتجة عن تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وتسعى إدارة يوفنتوس إلى تقليل التكاليف عبر التخلص من عبء الراتب السنوي لرونالدو الذي يتلقى نحو 30 مليون يورو سنويا، إضافة إلى مكافآت ومنح أخرى. ورغم أن مبلغ 60 مليون يورو يعتبر بسيطا مقارنة بالمستوى الذي بلغته صفقات الانتقالات في المواسم الأخيرة، فإن الخيارات تبدو محدودة في ظل عجز أغلب الأندية عن التكفل بالراتب الضخم لرونالدو. وتحدثت الصحيفة عن عودة محتملة للاعب البالغ من العمر 35 عاما إلى ريال مدريد، واستدلت بحضور اللاعب مواجهة الكلاسيكو في الأول من مارس/آذار الماضي بملعب سانتياغو برنابيو، وما أحاط تلك الزيارة من تقارير تؤكد حنين رونالدو لأجواء الملعب الشاهد على فترة مهمة من مسيرته وعدد كبير من إنجازاته. ولم تستبعد صحيفة سبورت خيارا آخر لرونالدو إن تجسد قرار الرحيل، وأكدت أن نادي مانشستر يونايتد قد يكون الوجهة المثالية للاعب لأنه قد يدخل ضمن صفقة ينتقل بموجبها الفرنسي بول بوغبا إلى يوفنتوس. وأوضحت الصحيفة أن تعاقد رونالدو مع أي فريق سيعني جني مداخيل إضافية بفضل المبيعات والتسويق، غير أن ذلك يمر أولا عبر ضمان الراتب الضخم للاعب يقضي مواسمه الأخيرة في ميادين كرة القدم.