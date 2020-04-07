المالية توقف (51) مُوظّفاً بوزارة عن العمل

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365:

سَلّمت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أمس، (51) مُوظّفاً بدرجات وظيفية وإدارات مُختلفة، خطابات إيقاف عن العمل وفق قرار لجنة إزالة التمكين ومُكافحة الفساد واسترداد الأموال، الصادر الخميس الماضي. ووجد القرار استنكاراً واسعاً من المفصولين، وأشار بعضهم إلى أن تعيينهم تمّ عبر لجنة الاختيار وفق اختيار مهني دقيقٍ وشفّافٍ، وأنهم لا يُمارسون عملاً سياسياً بالوزارة، وطالبوا لجنة إزالة التمكين بمُراجعة قرارها. الصيحة المادة السابقة وزارة الصناعة.. بدء تفكيك “مافيا الدقيق” المقالة القادمة تدشين مشروع التزويد بالوقود عبر (الكرت الذكي)

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