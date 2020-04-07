رابطة موظّفي (إيقاد) تقدم دعماً للسودان بمبلغ (100) ألف دولار لمجابهة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365:

تسلّم السودان، تبرُّعاً من رابطة مُوظّفي منظمة (إيقاد) بمبلغ (100) ألف دولار لصالح جُهُود مُجابهة جائحة “كورونا”. والتقى وكيل وزارة الخارجية السفير د. الصديق عبد العزيز بمكتبه أمس، بوفد الرابطة وتَسلّم تبرُّعها لِصَالِح جُهُود السُّودان في مُجابهة “كورونا”، وعبّر الوكيل باسم حكومة وشعب السودان، عَن شُكره وتَقديره لرابطة مُوظّفي منظمة (إيقاد) لهذا الدعم السخي الذي يُجسِّد معاني التّضامُن مع شَعب السُّودان في التَّصدِّي لجائحة “كورونا”، وأكّد أنّ المُبادرة تسهم في تعميق فهم شُعُوب دول المنظمة لدورها الكبير في تحقيق التضامُن لدول المنطقة والذي تُجسِّده مُبادرة الرابطة.

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