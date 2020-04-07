الخليج 365 : اكمل مجلس الهلال بقيادة أشرف الكاردينال كافة الترتيبات لعقد جمعية عمومية طارئة حدد لها الثامن عشر من أبريل لإجازة نظامه الأساسي بإشراف من اتحاد كرة القدم السوداني وجاء أقدام الكاردينال على هذه الخطوة استعدادا لدخول الموسم التنافسي الجديد ومنافسات الاتحاد الأفريقي بنظام اساسي يتوافق مع نظام اتحاد الكرة.. وقالت مصادر (سودانا فوق) ان اللجنة القانونية باتحاد الكرة اختار الاستاذ محمد حلفا نائب رئيس اللجنة القانونية من أجل الإشراف على عمومية الهلال

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كانت هذه تفاصيل خبر حدد زمانها ومكانها.. الكاردينال (يمقلب) الجميع ويعلن عمومية طارئة للهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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