وزير الإعلام:مجلس الوزراء لايرغب في إتخاذ إجراءات اقتصادية غير متفق عليها مع قوى الحرية والتغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الثقافة والاعلام المتحدث الرسمي بإسم الحكومة “فيصل محمد صالح” في تصريحات له، عقب الإجتماع الثاني الطارىء لمجلس الوزراء، بأن تم التوصل إلى تفاهم مع قوى الحرية والتغيير حول إجراءات اقتصادية جديدة من أجل الحصول على سند شعبي لها، بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية”.

وقال “فيصل” ان مجلس الوزراء استمع إلى تقرير حول اجتماعات متواصلة خلال الثلاثة أيام الماضية بين وزارة المالية واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، والتي ناقشت كيفية ترشيد الدعم ومواجهة التحديات الاقتصادية الماثلة، وكانت الشقة كبيرة خلال الفترة الماضية مابين المالية واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، إلا انهم توصلوا إلى قواسم ومفاهيم مشتركة بينهما.

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مضيفاً ان مجلس الوزراء قد أمهل الجانبين 3 أيام للوصول إلى تقرير مشترك حول البت بشأن الإجراءات الاقتصادية الجديدة ومعالجة قضايا الدعم لمواجهة الظروف الملحة التي خلقتها جائحة “كورونا”.

وقال “فيصل” أن مجلس الوزراء لايرغب في إتخاذ إجراءات اقتصادية غير متفق عليها مع قوى الحرية والتغيير، وضرورة هذا الاتفاق، ملمحاً لقرار رفع الدعم الذي يتطلب سند شعبي.

في حين ذكرت مصادر مساء الاثنين، بأن قراراً مرتقباً من مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، برفع الدعم نهائياً عن البنزين والجازولين مع إبقائه على غاز الطبخ وتحديد سعرين للخبز، عقب التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن مع قوى الحرية والتغيير.