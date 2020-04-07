العاملون بسوق الأوراق المالية يتبرعون براتب يوم لمواجهة الكورونا

الخليج 365 : في إطار المسئولية الوطنية ودعماً لجهود الدولة في هذه الظروف الإستثنائية لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد ، قرر العاملون بسوق الخرطوم للأوراق المالية التبرع براتب يوم عمل واحد فى حساب دعم عمليات الطوارئ الصحية والأوبئة لمواجهة خطر فيروس كورونا . وفي هذا الصدد قال مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية د. على خالد الفويل إنه يجب تكاتف الجهود على كافة الأصعدة من أجل المساهمة في دعم كافة الإجراءات الوقائية من قبل الحكومة في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا في السودان ودعماً لجهود وزارة الصحة في هذا المجال

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