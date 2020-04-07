شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: صرح وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، اليوم الثلاثاء، أن البلاد تعيش الآن مرحلة إدارة أزمة فيروس كورونا وليس السيطرة عليه، متوقعا الانتهاء منه في غضون 40 يوما.

وأكد نمكي، في كلمة أمام البرلمان، أن ما بين 30% و50% من الأسرة في المستشفيات شاغرة، كما يوجد 15 ألف سرير لقضاء مرحلة نقاهة المصابين، وذلك حسب وكالة “إرنا” الإيرانية.

وتوقع وزير الصحة الإيراني، أن تتم السيطرة على فيروس كورونا في إيران في غضون الـ40 يوما المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الإيراني يكشف موعد القضاء على فيروس “كورونا” في بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.