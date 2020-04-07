ممثلة سعودية تقترح اختبار علاج كورونا على المساجين!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثارت ممثلة سعودية، ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اقتراحها، تحويل السجناء، إلى حقل تجارب للوصول إلى علاج فيروس كورونا.

وكتبت الممثلة مرام، على حسابها بموقع تويتر: “لو كان الأمر بيدي، كان كل اللي يتم القبض عليهم، خاصة في قضايا تمس الأمن، ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل”.

وأضافت: “كان خليتهم حقل تجارب للأدوية الجديدة، حتى لو ما كانت النتائج مضمونة منها، عقابا لهم، يستفيد منهم البلد، هم أولى بالتجارب من الفئران والقرود اللي ما أذتنا بشيء”.

واتهم عدد من المغردين الممثلة بـ”الفاشية”، في حين قال آخرون إن “بعض من يشبهون تفكيرها يستحقون أن تجرى عليهم التجارب”.