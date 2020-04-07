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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الثلاثاء

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حدد بنك السودان المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء  وجاءت كالآتي:-

العملة                     شراء         بيع      متوسط

الدولار                  55      55,275        55,1375

الين الياباني             0,5052        0,5077        0,5065

الجنيه الإسترليني       67,551        67,8888      67,7199

الفرنك السويسري      56,3415      56,6232      56,4824

الدولار الكندي 39,1278      39,3234      39,2256

الكرونة السويدية         5,4602        5,4875        5,4739

الكرونة النرويجية     5,3237        5,3503        5,337

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الكرون الدنماركي      7,9788        8,0187        7,9987

الدينار الكويتي 176,7352    177,6189    177,177

الريال السعودي          14,6323      14,7055      14,6689

الدرهم الإماراتي        14,9754      15,0503      15,0128

الريال القطري           15,1099      15,1854      15,1477

الدينار البحريني        145,4257    146,1528    145,7893

الريال العماني             143,1919    143,9079    143,5499

الوحدة النقدية لدول الكوميسا  74,7776      75,174        74,9758

الدولار الحسابي (مصر)       4,6732        4,6823        4,6778

اليورو                         59,5623      59,8601      59,7112

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