أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الثلاثاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حدد بنك السودان المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء وجاءت كالآتي:- العملة شراء بيع متوسط الدولار 55 55,275 55,1375 الين الياباني 0,5052 0,5077 0,5065 الجنيه الإسترليني 67,551 67,8888 67,7199 الفرنك السويسري 56,3415 56,6232 56,4824 الدولار الكندي 39,1278 39,3234 39,2256 الكرونة السويدية 5,4602 5,4875 5,4739 الكرونة النرويجية 5,3237 5,3503 5,337 Advertisements الكرون الدنماركي 7,9788 8,0187 7,9987 الدينار الكويتي 176,7352 177,6189 177,177 الريال السعودي 14,6323 14,7055 14,6689 الدرهم الإماراتي 14,9754 15,0503 15,0128 الريال القطري 15,1099 15,1854 15,1477 الدينار البحريني 145,4257 146,1528 145,7893 الريال العماني 143,1919 143,9079 143,5499 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74,7776 75,174 74,9758 الدولار الحسابي (مصر) 4,6732 4,6823 4,6778 اليورو 59,5623 59,8601 59,7112

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