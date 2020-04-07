وزير الطاقة يكشف سبب ازمة الوقود في البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم عن معلومات جديدة بشان ازمة الوقود، وعزا تمدد الازمة هذه الايام نتيجة للازمة المالية التي وصفها بالسيئة التي تعاني منها البلاد.

وقال عادل لصحيفة آخر لحظة : ان وزارة المالية والبنك المركزي ليس لديهم احتياطات من العملات الاجنبية، واضاف ان الخزينة العامة خاوية من النقد الاجنبي .

ونبه الوزير ان تمدد ازمة الوقود ليس خلل او بطء في الاجراءات التي تقوم بها الوزارة او ضعف كفاءة الوزير كما يعتقد البعض، وانما سببها عدم توفر اموال لاستيراد الوقود في وقت كشف عن وجود بواخر محملة بالوقود في الميناء وقال: “العندو قروش يمشي يفرغها”