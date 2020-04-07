شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشف وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم عن معلومات جديدة بشان ازمة الوقود، وعزا تمدد الازمة هذه الايام نتيجة للازمة المالية التي وصفها بالسيئة التي تعاني منها البلاد.
وقال عادل لصحيفة آخر لحظة : ان وزارة المالية والبنك المركزي ليس لديهم احتياطات من العملات الاجنبية، واضاف ان الخزينة العامة خاوية من النقد الاجنبي .
ونبه الوزير ان تمدد ازمة الوقود ليس خلل او بطء في الاجراءات التي تقوم بها الوزارة او ضعف كفاءة الوزير كما يعتقد البعض، وانما سببها عدم توفر اموال لاستيراد الوقود في وقت كشف عن وجود بواخر محملة بالوقود في الميناء وقال: “العندو قروش يمشي يفرغها”
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة يكشف سبب ازمة الوقود في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.