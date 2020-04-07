رد سعودي ناري على حمد بن جاسم بعد تغريدة “شامتة” في المملكة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعرض رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، إلى رد فعل قوي من قبل أمير سعودي بسبب تغريدة نشرها، ألمح في محتواها إلى وجود نقص في بعض المواد الغذائية بأسواق السعودية.

رد الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على رئيس الوزراء القطري الأسبق، بالقول: “ليس عندنا بحمدالله نقص في أي مواد غذائية.. أما الشماتة والتندر والتذكر فنتذكر ماورد بصوتك في التسجيل مع القذافي وقولك عن مخططكم نصا: إذا تقسمت السعودية فسيموت أهل نجد من الجوع”.

وأضاف الأمير السعودي قائلا: “يا حمد عدد المصابين بكورونا في قطر نسبة لعدد السكان يعتبر الأكبر في العالم .. فخليك في البيت وفحالك”، على حد تعبيره.

وكتب ابن جاسم عبر صفحته بموقع تويتر: “إذا كان ما يقال عن نقص بعض المواد الغذائية في السعودية صحيح فهذا لا يدعو للتندر أو الشماتة لا قدر الله. رغم اننا ما نزال نذكر ما قيل عنا في بداية الحصار من قبل وزير خارجيتهم آنذاك، فيجب أن يهب الجميع للمساعدة ولا تقابل السيئة إلا بالحسنة، فالشعب السعودي منا ونحن منه”.

وكان مغردون قد تداولوا أنباء عن نقص بالمواد الغذائية في السعودية في ظل جائحة كورونا، وعلى رأسها “البيض”، وهو ما نفاه عدد من الإعلاميين والمغردين السعوديين على موقع تويتر.