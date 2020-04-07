سلمى سيد تعود للشاشة عبر فن زمان

الخليج 365 : تستعد الإعلامية سلمى سيد لتقديم برنامج “فن زمان”، في شهر رمضان القادم.

واكدت شركة “مروج” تعقيم الاستديو الذي يتم فيه تسجيل حلقات البرنامج ، إضافة إلى التشديد على إجراءات الوقاية من فايروس كورونا كوفيد 19.

وتعود سلمى للشاشة بعد غيابها عن الموسم الماضي حيث أعلنت عدم تسجيل البرنامج بقولها: “دم أولادنا ما نشف.. الحصة وطن”.

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