جوليا بطرس والموقف المشرف .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كما ان هناك عددا من نجوم المجتمع لايهمهم غير الجانب الخاص بهم هناك اخرون يهمهم الشأن العام ويتفاعلون مع قضايا مجتمعهم والانسانية ككل بما هو مدعاة للفخر والاعتزاز ، وكما ان هناك عددا من نجوم المجتمع فى عالمينا العربى والاسلامى لا هم لهم سوى تحقيق النجاح فى مجالهم ، هناك عدد من نجومنا العرب والمسلمين – فى مختلف التخصصات والاقسام – تهمهم بشدة قضية الامة المركزية ، ويقفون مع حقها السليب فى فلسطين المحتلة ، ويجاهرون برفضهم القاطع للتواصل مع العدو الصهيونى ، ويعلنون دعمهم القوى والمستمر لمحور المقاومة وتصديه لمحاولات اعداء الامة تضيبع القدس والتآمر عليها ، وهؤلاء الذين يقفون مع المقاومة فى خطها العام ، ويرفضون الاحتلال الصهيونى والصلف الغربى والانبطاح العربى ، هؤلاء ظلوا ثابتون على مواقفهم المشرفة ، رافضين بشدة اى تنازل عن هذه الثوابت ، معلنين استمرارهم فى المقاومة كل من موقعه وبحسب ما يفرضه عليه ظرفه وتقتضيه الوقائع .

من هؤلاء المقاومون الشرفاء المعلنون تصديهم لاى محاولات تجرهم الى التطبيع ، من هؤلاء الفنانة اللبنانية الكبيرة والمعروفة بعدائها للاحتلال الاستاذة جوليا بطرس ، وهذه اعمالها الفنية الرائعة فى دعم المقاومة فى فلسطين ولبنان ظاهرة للعيان ، وكل من له اطلاع على هذا الجانب يعرف جيدا مدى تآثير اغنيات جوليا بطرس فى دعم المقاومة وعلى عموم المشهد فى المنطقة وبالذات على

نفوس الجماهير ومدى تفاعلهم مع اعمالها المقاومة.

فى الخبر ان المغنية اللبنانية جوليا بطرس رفضت ما وصفتها بـ”المعايدة المسمومة والمريبة” التي قدمها لها أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف الاول من أبريل من كل عام .

وكان عنصر الاستخبارات والاعلامى الصهيونى – افيخاى ادرعى – قد كتب تهنئة لجوليا بعيد ميلادها على حسابها فى تويتر ، ومن المعروف انه يتبع هذا الاسلوب ويقتحم صفحات العديد من النجوم والرموز فى العالمين العربى والاسلامى محاولا التواصل معهم لايجاد حالة من التطبيع فى الجماهير وتعيش قاعدة هؤلاء النجوم متصالحة مع دعوات التطبيع والقبول به كامر واقع يتم التعامل معه كأحد الملفات العادية فى الامة ، لكن الاستاذة جوليا رفضت بشدة التواصل مع ادرعى وغيره من الصهاينة المحتلين وقالت ان الصهيونى سيظل محتلا ارضنا وقاتلا لاطفالنا ولا اعتراف بشرعية لاى غاصب.

وأفاد بيان صادر عن مكتب جوليا بطرس، نشرته عبر حسابها على تويتر، أنه “ليس من عادتها الدخول في نقاش مع أحد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن المعايدة المسمومة بعيد ميلادها التي وصلتها من الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي تفرض ذلك”.

وفى العادة يسعى الإسرائيلي للاستفادة من توسيع قدرة الحسابات التي يبث منها رسائله بالعربية عبر وسائل التواصل الإجتماعي، للوصول إلى أكبر عدد من الناس ، ويشكل أفيخاي أدرعي ذراعاً مهماً في أساسيات الدعاية الإسرائيلية وقد عرف الناس ان الحل هو التجاهل التام وعدم التفاعل مع ماينشر لا من قريب ولا بعيد.

وبهذا الموقف المشرف تثبت النجمة اللبنانية جوليا بطرس المعروفة بتعلقها بالمقاومة، أنها لم تنجرّ إلى الفخ الإسرائيلي، كما يفعل البعض عن غير قصد، في عصر يكثر من يفعل فيه ذلك عمداً.

وهذا النشاط الصهيونى المشبوه يمكن تصنيفه ضمن خانة أنسنة المحتل وتكريس التطبيع ، والهدف منه بطبيعة الحال الاستفادة من تواجد الناس إلكترونياً ، لحثهم على التفاعل مع حسابات إسرائيلية يتم تزيينها برداء اللطف والتسامح والعيش المشترك.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتفاعل فيها ناشط إسرائيلي مع حدث عربي بهدف الوصول إلى فئة محددة من الجماهير ، ولم يأت ذلك مصادفة وانما هو جزء من سياسة العدو لفرض ثقافة التطبيع وجعله امرا طبيعيا

مع الشعوب .

وللمخابرات الصهيونية حساب ينشر باللغة العربية ( اسرائيل تتحدث العربية) وهو موجه للتواصل والتفاعل مع العرب ، ويقوم الحساب باستغلال المناسبات المرتبطة بهذا الجمهور للتعليق عليها أو إبداء الرأي بها بهدف الاستفادة من أكبر عدد من المتفاعلين وإظهار النية الحسنة ، ويزداد خطر هذا الفعل لأنه يحصد تفاعل الفئات العمرية الأصغر نسبياً الذين يغفلون عن العديد من الأحداث التاريخية والأسباب التي تمنع من التفاعل مع شخصيات معادية ، ويتم توظيف هذه الصورة التى تحاول الظهور بمظهر الرقى بينما هي زائفة في الحقيقة في كسب تفاعل ومتابعات عالمية ، وبالتالي تأييد الحساب بمصداقية ورمزية أكبر . وأفيخاي أدرعي وهو يبارك لكل الفنانين العرب ليظهر أنّ “إسرائيل” منفتحة ومسالمة خاصة وان لهؤلاء النجوم قاعدةً شعبيةً كبيرةً وفاعلة .

وحسنا فعلت جوليا وهى تتصدى لمحاولة الاختراق الصهيونية المفضوحة .

برافو جوليا وشكرا لك على هذا الموقف المشرف.