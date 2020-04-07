تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن السودان، الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع تعداد المصابين بالمرض إلى 14.
وأفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” بأن التقارير الوبائية لوزارة الصحة الاتحادية، أكدت تسجيل الإصابتين الجديدتين بولاية الخرطوم.
وبهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في السودان إلى 14 حالة، دون تسجيل وفيات جديدة عدا حالتي الوفاة التي سبق الإعلان عنهما.
وأشارت التقارير إلى أن الحالة رقم 13 هو سوداني في السبعينيات من العمر، ليس لدية تاريخ سفر ولا سجل مخالطة لشخص مصاب.
أما الحالة 14 فهي لسوداني في الأربعينيات من العمر، وقد خالط شخصا قادما من خارج البلاد.
وستعلن وزارة الصحة الاتحادية، الثلاثاء، عن حزمة جديدة من الإجراءات الوقائية والاحترازية.
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