تصريحات هامة من وزارة الطاقة والتعدين بشأن المشتقات النفطية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد وكيل وزارة الطاقة والتعدين د. حامد سليمان حامد أن إمداد البلاد من المشتقات النفطية يشهد تحسنا مستمرا، مشيرا إلى وجود باخرتين تحملان جازولين، وواحدة بنزين، وأخرى غاز في الميناء في انتظار تكملة الإجراءات المالية من قبل وزارة المالية.

وأكد الوكيل في تصريح صحفي استلام حصة من الجازولين ستسهم في تخفيف الأزمة، لافتا إلى أن كل الكميات الواردة من المصفاة منسابة بصورة طبيعية.

ولفت د. حامد إلى أن تدشين صرف الوقود بنظام البطاقة الذكية للمواصلات العامة الذي تم يعد وسيلة ناجعة لضبط استهلاك الوقود ومنع التهريب والتلاعب بالسلعة المدعومة، وذلك من خلال نظام الحوسبة الذي يمكن من وضع سياسات التوزيع ومتابعتها إلكترونيا.

وأشار إلى أن الخطوة ستسهم في تصحيح مسار توزيع الوقود، وحل مشكلة المواصلات.