وزارة المالية تسلم (51) موظفا خطابات إنهاء الخدمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سلمت وزارة المالية الاتحادية اليوم الاثنين (51) موظفا بدرجات وظيفية وإدارات مختلفة خطابات إيقاف عن العمل وفق قرار لجنة إزالة التمكين الصادر يوم الخميس الماضي. وأشار بعض المفصولين إلى أن تعيينهم تم عبر لجنة الاختيار الاتحادية وفق اختيار مهني دقيق وشفاف، مطالبين لجنة إزالة التمكين بمراجعة قرارها.

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