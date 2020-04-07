ضبط (343) أسطوانة غاز بعطبرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تمكنت الشرطة الامنية بعطبرة من ضبط عدد 343 اسطوانة غاز مليئة بحي المطار مربعات 12/11 بدون تصديق في محاولة تخزينها في عدد من المنازل ودون البلاغ بالرقم 17 تحت المادة 8/5 من قانون حماية المستهلك بقسم شرطة حي المطار ويبلغ عدد المتهمين 4 من ضمنهم اصحاب منازل من تلك الأحياء وسيتم توزيع تلك الاسطوانات لاحياء عطبرة بالسعر الجاري.

كما تم ضبط عدد 410 أسطوانات بدون اوراق ايضا متوجهة الى مناطق التعدين تم فتح بلاغ حماية مستهلك في مواجهة المتهمين وتم توزيعها لأحياء بربر بواقع 50 انبوبة لكل حي من احياء المدينة.

وناشدت الشرطة الأمنية بنهر النيل المواطنين التعاون والارشاد على كل مظاهر الفساد ومحاولات استغلال المواطن. وأكدت أنها ستكون العين الساهرة لحماية الوطن والمواطن