مدني عباس مدني يكشف معلومات خطيرة عن أزمة الخبز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن الظروف الصحية التي تمر بها البلاد لا تسمح بوجود صفوف المواطنين أمام المخابز. وأعلن وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني سعي وزارته لإيجاد حل جذري لأزمة الخبز. وحمل مدني الولايات مسؤولية تسعيرة الخبز، وقال إن أصحاب المخابز يديرون معركة من طرف واحد مع وزارته لجهة أنه ليس الجهة المعنية بالتسعيرة. وأضاف مدني في لقاء صحفي الاثنين أن الوزارة طالبت المخابز بوضع ميزان لوزن الخبز تجنباً لحدوث أي تلاعب في الأوزان. وتوعد مدني أصحاب المخابز الذين طبقوا تسعيرات مخالفة خلال الأيام الماضية باخضاعهم للإجراءات قانونية. وأشار إلى أن السلع الأساسية هي واحدة من الأدوات المستخدمة في المزايدة على الثورات. وكشف مدني عن مقترح لزيادة عدد المطاحن خلال الفترة المقبلة لا سيما المطاحن الولائية. وقطع بعدم امتلاك الدولة لمعلومات كافية عن توزيع الدقيق والكميات التي تكفي الاستهلاك.