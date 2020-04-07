اعتذارك مابفيدك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من العجيب ان يظن قادة المؤتمر الوطنى ان ماجنوه بحق وطنهم وشعبهم صغيرة يمكن ان تنتهى بمجرد الاعتذار ، غافلين أو متغافلين عن حجم جريمتهم ، ومدى الضرر الذى حاق بالناس من جراء أفعالهم المنكرة .

حديثنا هذا سبق ان قلناه وقاله غيرنا ، ونجدده اليوم بسبب التصريح المستفز للقيادى فى الحزب المحلول والنائب الاسبق للبشير فى شؤون الحزب الأستاذ ابراهيم محمود حامد الذى اعتذر للشعب عن أيّ تقصيرٍ حدث خلال فترة حكم الإنقاذ ، وعدّ إبراهيم في تصريحاتٍ لصحيفة الانتباهة الصادرة أمس ”الأثنين” ترشيح البشير لدورة رئاسية أخرى من العوامل التي أسهمت في تحريك الشارع ، وقال ما حدث في أبريل كان متوقعًا بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

انتهى ما اردنا نقله من كلام الأستاذ ابراهيم محمود ، وإن الشخص ليعجب من جرأة الرجل وتعاميه عن الحقائق ، واستخفافه بالناس ، وهو يظن ان مجرد اعتذاره للشعب كاف فى غفران جرائمهم ، وكأن ماحدث فى عهدهم الاغبر زلة بسيطة .

ونقول للاستاذ ابراهيم عن أى شيئ تعتذر ؟ أعن قتل الناس بالشبهة والظنة والتهمة ؟ اعن مجازر كردفان ودارفور والنيل الأزرق ؟ ام تعتذرون على الرصاص الحى الذى فتك بالابرياء المسالمين فى عدد من مناطق السودان المختلفة ونذكر بورسودان وامرى والخرطوم كنماذج فقط ، والقائمة ستطول لو أردنا ذكر المدن والقرى والمناطق التى سقط ابناؤها شهداء بنيران عصابتك فى مرات عديدة ، فكيف تريدنا ان نعذركم عن هذه الدماء التى سفكت ظلما وعدوانا ؟ أم ياترى هل تفكر فى ان مئات أو آلاف الموظفين والعمال الذين ابعدتموهم عن مواقع عملهم ظلما وعدوانا ، وتسببتم فى تشريدهم وقطعتم ارزاقهم ، وضيقتم عليهم وعوائلهم فى معاشهم هل تريدهم ان ينسوا كل هذه الفجائع باعتذارك الباهت هذا ؟ ونسألك يا استاذ ابراهيم هل يعذركم الشعب عن سرقتكم المال العام وتبديدكم لموارد البلد؟ ام غير ذلك من الجرائم الكبرى التى ارتكبتموها ؟ هل تتوقع ان يسامحكم الشعب على كل ما اقترفتموه بحقه ؟ هل تظن ان الشعب سوف ينسى ما ارتكبتموه بحقه ؟ لا والف لا فانت واهم يا استاذ ابراهيم وأعلم ان اعتذارك لن يفيدك ، ولابد ان تتم محاكمات لرموز الحكم الباطش الذى كان جاثما على صدورنا ، ويلزم ان يتم القصاص العادل من القتلة ، وتسترجع الأموال المنهوبة الى خزينة الدولة ، وبقدر المستطاع يتم جبر أى ضرر حاق بأحد ويحاسب مقترفو الجرم ، وبعد ذلك يمكن للشعب ان يقرر قبول عذركم أم لا.