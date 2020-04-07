احتجاجات بمدني بسبب تفاقم أزمة الخبز والغاز

شهدت مدينة ودمدني أمس احتجاج عشرات من المواطنين أحرقوا اطارات السيارات أمس وأغلقوا شارع النيل وعدد من الطرق الداخلية بسبب تفاقم أزمة الخبز وخروج العديد من المخابز المدعومة بالأحياء عن العمل.
فيما شهدت المخابز التجارية بحسب صجيفة الجريدة، تكدساً غير مسبوق، ما أدى لاستنكار واسع وسط المواطنين الذين رددوا هتافات(الغاز والخبز براهم كورونا) ، وأدى توقف المخابز المدعومة الى ارتفاع أسعار الخبز في السوق الأسود الى ستة جنيهات للرغيفة.
وفي السياق ذاته تعاني ود مدني أزمة حادة في غاز الطبخ حيث ارتفع سعر الاسطوانة بالسوق السوداء إلى ١٢٠٠ جنيه.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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