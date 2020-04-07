ضبط (343) أسطوانة غاز مليئة مخزنة بالمنازل

التاريخ: 07-أبريل-2020
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تمكنت الشرطة الأمنية بعطبرة من ضبط عدد 343 أسطوانة غاز مليئة بحي المطار مربعات 12/11 بدون تصديق في محاولة تخزينها في عدد من المنازل ودون البلاغ بالرقم 17 تحت المادة 8/5 من قانون حماية المستهلك بقسم شرطة حي المطار ويبلغ عدد المتهمين 4 من ضمنهم أصحاب منازل من تلك الأحياء وسيتم توزيع تلك الأسطوانات لأحياء عطبرة بالسعر الجاري.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، كما تم أيضاً ضبط عدد 410 أسطوانات بدون أوراق متوجهة إلى مناطق التعدين تم فتح بلاغ حماية مستهلك في مواجهة المتهمين وتم توزيعها لأحياء بربر بواقع 50 انبوبة لكل حي من أحياء المدينة.
وناشدت الشرطة الأمنية بنهر النيل المواطنين التعاون والارشاد على كل مظاهر الفساد ومحاولات استغلال المواطن. وأكدت أنها ستكون العين الساهرة لحماية الوطن والمواطن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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