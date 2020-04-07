شركة النيل الابيض تهدد موظفين بالفصل بسبب كورونا

كشف موظف بشركة النيل الأبيض ( ساريا ) ” المركز الاوروبي للأحذية ” عن تسبب حالة اشتباه بكورونا داخل الشركة في هلع وذعر وسط العاملين وفي الأثناء فصلت الشركة عدد من موظفيها بسبب احتجاجهم على عدم توفير الشركة معقمات لهم من وباء كورونا.

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وقال موظف فضل حجب اسمه لصحيفة الجريدة، حدث هلع وذعر داخل الشركة بعد الاشتباه بوجود مصاب بكورونا مما دفع العاملين لمطالبة ادارة الشركة بتخفيض عددهم أو توزيعهم بالتناوب وأردف احتجينا على الوضع الصحي داخل الشركة لعدم توفيرها معقمات مما يجعل وضع العاملين الصحي معرض للخطر وزاد : المدير هددنا بالفصل وقال لنا بالحرف الواحد (مافي اجازة واي شخص يتغيب سيتم فصله وحايجوا ناس غيركم).

الحرطوم: (أخبار الخليج 365)