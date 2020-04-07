حالتي إشتباه بالكورونا في الجزيرة

أعلن الإجتماع المشترك للجنة العليا لمجابهة فايروس كورونا ولجنة أمن ولاية الجزيرة امس عن ظهور حالتي اشتباه بفيروس كورونا بالولاية، وأكد الاجتماع الذى إلتأم أمس برئاسة والي الجزيرة المكلف اللواء ركن أحمد حنان أحمد صبير على ضرورة استمرار اغلاق الأسواق الى حين ظهور نتائج فحص حالتي الإشتباه باستثناء المخابز والطواحين والصيدليات ودكاكين البيع بالإجمالي ومراكز التوزيع.

وأوصت اللجنة بتفعيل مراكز ونوافذ البيع بالأحياء ودعت المواطنين للإستجابة للموجهات والإرشادات الصحية لضمان سلامتهم . ودعا الإجتماع القوات النظامية ولجان الأمن بالمحليات لرفع درجات الإستعداد لتأمين حصاد القمح من جانبه أكد إيهاب عبد الله التوم مدير عام وزارة الصحة بحسب صحيفة الجريدة، أكد تحويل فحوصات حالتي الاشتباه بفايروس كورونا للمعمل المركزي بالخرطوم لاجراء الفحوصات الأخيرة للتأكد من اصابة الحالتين .

وفي سياق منفصل أكدت مديرة شرطة الولاية المكلف العميد شرطة أماني مصطفى إكتمال حصر كافة بلاغات الحريق فى محصول القمح والقبض علي الجناة وتدوين بلاغات ضدهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)