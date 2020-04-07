إدارة مشروع الجزيرة تكشف تفاصيل حرائق القمح

كشفت إدارة مشروع الجزيرة عن تعرض نحو (200) فدان من محصول القمح للحريق في مواقع مختلفة بأقسام التحاميد مكتب الطرفة، وبعض أقسام المناقل، وود حبوبة، وآخرها بمنطقة قندال بالقسم الجنوبي، في وقت أعلنت فيه شرطة ولاية الجزيرة اكتمال حصر كافة بلاغات حرائق القمح والقبض على الجناة.

وقال محافظ مشروع الجزيرة مصطفى إبراهيم بحسب صحيفة السوداني، إن بعض حرائق مساحات محصول القمح لأسباب عرضية، بعضها بسبب قرب (كمائن الطوب) من المساحات الزراعية، وبعضها لنزاعات ما بين المزارعين والرعاة، وبعضها مجهول، وأكد أن شرطة الولاية ألقت القبض على بعض الجناة، ولفت إلى تكثيف القوات الشرطية لحماية المحصول مع توفير ميزانية للتأمين وحث المزارعين على ضرورة متابعة محصولهم لتقليل المخاطر.

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وأشار إبراهيم إلى اكتمال حصاد نحو (125) ألف فدان من القمح من جملة (423) ألف فدان بمتوسط إنتاجية نحو (16) جوالاً للفدان. وكشف عن تحسن في موقف الجازولين بزيادة في الحصة اليومية، مؤكداً سعي البنك الزراعي لسد العجز في جوالات الخيش.

في السياق قال عضو تحالف مزارعي الجزيرة جاد كريم حمد الرضي تعددت أحداث حرائق محصول القمح في وقت متقارب بالدخيل على المشروع وشدد على ضرورة تأمين الإنتاج، موضحاً أن هناك أخطاء سابقة حدثت بقيام شركات التأمين بتأمين التكلفة دون الإنتاج، مؤكداً تواصلهم مع بعض شركات التأمين وأنهم أبدوا موافقتهم على تأمين التكلفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)