‏عاجل:وزارة الصحة تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات بالبلاد إلى 14

أكدت التقارير الوبائية لوزارة الصحة الاتحادية تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد بولاية الخرطوم.

وبهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة إلي 14 حالة حتى اليوم الثلاثاء الموافق 7 إبريل، وذلك دون تسجيل وفيات جديدة عدا حالتي الوفاة التي سبق الإعلان عنهما.

وأشارت التقارير إلى أن الحالة رقم 13 سوداني في السبعينيات من العمر، ليس لديه تاريخ سفر ولا تاريخ مخالطة لشخص مصاب.

بينما الحالة 14 لسوداني في الأربعينيات من العمر، مخالط لشخص قادم من خارج البلاد.

Advertisements

وبحسب سونا، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أنها ستعلن عن حزمة من الاجراءات الوقائية و الإحترازية خلال اليوم.

ودعت جميع المواطنين الالتزام بالإرشادات الصحية التي تقدم عبر مختلف وسائل الاعلام وأن يتصلوا إن شعروا بأي أعراض أو كانوا مخالطين لأي من الحالات المعلنة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)