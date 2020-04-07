في حملات مفاجئة بالخرطوم القبض على (65) تاجر عملة

أوقفت مباحث عمليات الخرطوم وأم درمان الفيدرالية، (65) تاجراً للعملة وسط الخرطوم، في حملات مفاجئة شنتها على المضاربين بالدولار.

وقال مصدر إن قوة مشتركة من شعبتي الخرطوم وأم درمان، نفذت حملات على تجار وسماسرة العملة بالسوق العربي والأفرنجي، والطرقات الرئيسية، أسفرت عن ضبط (65) متهماً، ووجدت بحوزتهم عملات أجنبية ومحلية طائلة.

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وبحسب صحيفة السوداني، أضاف المصدر أن الشرطة دونت ضدهم بلاغات وفقاً لمادة 5 من قانون النقد الأجنبي بقسم الشرطة المجتمعية بالمقرن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)