(الحرية والتغيير): الحديث عن اتصالات مع (قوش) للوصول للقيادة “غير صحيح”

وصف القيادي بـ”قوى الحرية والتغيير” خالد عمر الحديث عن وجود تنسيق واتصالات من قيادات الحرية والتغيير بمدير جهاز الأمن الأسبق صلاح قوش للوصول للقيادة العامة بأنه “كلام فارغ” وغير صحيح، وقال عمر خلال تصريحات لتلفزيون السودان بحسب صحيفة السوداني أمس، إن اختيار القيادة العامة للجيش كانت بقصد استمالة القوات المسلحة لإرادة الشعب.

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مشيراً إلى أنهم كانوا بصدد تسليم مذكرة للقوات المسلحة لمطالبتها بالانحياز للشعب ووضعها أمام خيارين إما أن تكون مع الديكتاتور أو تختار الشعب.

واعتبر عمر اختيار تاريخ السادس من أبريل وتحديده قبل ثلاثة أسابيع من اليوم المحدد لكونه يوماً ذا رمزية تاريخية.

ولفت إلى أن قرار الاعتصام أمام القيادة لم يكن مقرراً مسبقاً وتم الإعلان عنه استجابة لرغبة الثوار وفي نفس يوم السادس من أبريل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)