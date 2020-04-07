(الصحة) تكشف عن فقدها التواصل مع 40% من العائدين للبلاد

التاريخ: 07-أبريل-2020
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كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن فقدها التواصل مع 40% من الذين قدموا من الخارج في فترة السماح بالسفر في شهر مارس المنصرم.
في وقت دعا وزير الصحة أكرم علي التوم في تصريحات صحفية بحسب صحيفة السوداني أمس، أولئك الذين قدموا من الخارج ولم يتواصلوا مع الوزارة وإجراء الفحوصات المطلوبة، للتواصل مع وزارته فوراً، وقال التوم “أناشدكم للمرة الثالثة اتصلوا على الأرقام 9090 أو 221 لحمايتكم ومن حولكم”.
ونوه التوم إلى أن السودان لا يحتمل زيادة حالات الإصابة بـ”كورونا” بالمعدات العالمية لجهة أن النظام الصحي لا يحتمل والمرافق الصحية وأجهزة التنفس الصناعي غير كافية وكذلك مستلزمات حماية الكوادر الطبية. وأكد التوم أن حماية السودان من انتشار الوباء رهين بوعي المواطن بالخطر المحدق واتباعه للإرشادات الصحية التي تحميه وتحمي المجتمع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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