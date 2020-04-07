وجدي صالح: الحرية والتغيير لم تطالب بتبعية الأمن الداخلي لها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المتحدّث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير وجدي صالح في تصريحاتٍ لصحيفة حكايات الصادرة اليوم”الثلاثاء”، إنّ تشكيل جهاز الأمن الداخلي من القرارات الصادرة عن الاجتماع الثلاثي الذي ضم مجلس السيادة والوزراء والحرية والتغيير، عقب محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على أنّ يتبع الجهاز لوزارة الداخلية.

ونفى وجدي أنّ تكون قوى الحرية والتغيير طالبت بتبعية جهاز الأمن الداخلي لها.

وأضاف” هذا الحديث غير حقيقي وفي حال طالبت الحرية بذلك سيصبح جهازًا مثل الأمن الشعبي”.

وأوضح وجدي أنّ الاجتماع قرّر تكوين لجنة تابعة لوزارة الداخلية تقوم بصياغة مشروع قانون الأمن ومن ثم يتمّ تشكيل الجهاز على أساس هذا القانون