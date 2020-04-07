شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365: السوداني “الصحة”: فقدنا التواصل مع”40″ من العائدين للبلاد

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2020... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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