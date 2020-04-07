أزمة غاز الطبخ .. من المسؤول؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

أزمات خانقة تشهدها البلد منذ مدة ومن بينها أزمة غاز الطبخ التى استعصت هذه الايام ، ويعيش الناس معاناة شديدة فى هذا الجانب ولكم ان تتخيلوا ان اسعار الغاز قد تضاعفت مرات عديدة ، واصبح صعبا على غالب المواطنين مجاراة هذا الواقع الصعب.

حتى الان الحكومة تتحدث عن توفر غاز الطبخ ، وانه لازيادة رسميا فى اسعاره ، لكن الواقع على الأرض يقول خلاف ذلك ، فهذه طوابير المواطنين أمام محطات التوزيع تكذب الادعاء الحكومى ، وغالبا مايرجع البعض خالى الوفاض ليعاود الكرة مرة اخرى ، ويوما بعد يوم يظهر بعض الناس ليعرضوا بشكل غير رسمى بيع اسطوانة الغاز الواحدة فى حدود الثمانمائة جنيه ، هذا فى الخرطوم بينما بيعت فى مدينة ود مدنى بالف جنيه ، وذكرت بعض الصحف قبل أيام ان سعر تعبئة الاسطوانة الواحدة فى ولاية النيل الأبيض فى حدود الف وثلاثمائة جنيه ، وهذه لعمرى قمة المعاناة التى يكابدها المواطنون والحكومة تتفرج من غير ان تتعرض لعلاج المشكلة ، أو تتحرك دون ان يترتب على تحركاتها أثر ملموس ينعكس ايجابا على حياة الناس .

من جانبهم يذهب بعض الوكلاء الى ان المشكلة مفتعلة ، وإن الندرة والغلاء الفاحش

الذى يشهده القطاع ليس إلا من صنع جهات تحتاج الى الحسم ، وقد اِتّهم رئيس شُعبة الغاز بأم درمان حمّيدة محمود الجميل جهات – لم يُسمِّها – بالتسبب في أزمة الغاز التي استفحلت هذه الأيام ، وطالب السيد حميدة وزارة الطاقة والتعدين بسُرعة حل الإشكالات التي تُعيق استيراد وتوفير غاز الطبخ قبل حُلُول شهر رمضان حتى لا يُعاني المواطن أكثر.

وفى تصريحاته لصحيفة الصيحة قال الجميل إنّ ما يَهِم المُواطن الوفرة وليس الدعم أو رفعه ، لأنّ المُواطن يصرف أضعاف قيمة تعبئة أسطوانة الغاز في الركشات ذهاباً وإياباً ، وَأَكّدَ أهمية تنفيذ قرار حَل الاتّحادات والنقابات والغُرف التِّجارية وتَكليف لجنة تسيير لغُرفة الغاز ولاية الخرطوم لتقوم بدورها مع الجهات الإدارية الأُخرى بإحكام الرقابة على الترحيل وتوزيع الغاز وقفل الباب أمام تُجّار الأزمات من ضعاف النفوس الذين يستغلون نُدرة السلع ويرفعون الأسعار لأرقامٍ خُرافيةٍ.

ان هذه التصريحات للاستاذ الجميل واضحة فى تحميل هذه الجهات مسؤولية أزمة غاز الطبخ ، ولابد من تدخل حكومى فورى لحسم هذا التلاعب ، وهذه الفوضى التى تتسبب فى صناعة هذا الواقع المأزوم الذى يعيشه قطاع حيوى وهام لايمكن اغفال تأثيره المباشر على معاش الناس.