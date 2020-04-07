احتجاجات لاصحاب المطاعم بالابيض

تظاهر العشرات من اصحاب المطاعم والكافتيريات وبائعات الاطعمة بمدينة الابيض امس امام رئاسة محلية شيكان على خلفية قرار المحلية بمنع هذه الفئات من ممارسة العمل واصدار قرار بقفل كافة المطاعم والكافتيريات ومحال بيع الاطعمة.

وقال المتحدث باسم اصحاب المطاعم والكافتريات بمدينة الابيض، الخاتم زقل بحسب صحيفة آخر لحظة، ان قرار قفل محال بيع الاطعمة والمأكولات قرار معيب لم يراع مصلحة هذه الفئات، موضحاً ان كثير من مدن السودان لم يشملها قرار الايقاف، وان الخرطوم بها “12” حالة لم تمنع بيع الاطعمة واصفا القرار بانه قرار تجويع ولم يراع فيه معايير حقوق الانسان ووفقاً لقانون وتقرير منظمة الصحة العالمية للعام 2008 ان مرض كورونا ليس من الامراض المنقولة بواسطة الاطعمة.

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الخرطوم: (أخبار الخليج 365)