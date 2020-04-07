الحكومة تعلن رسمياً تسوية قضية المدمرة (كول)

التاريخ: 07-أبريل-2020
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أعلنت وزارة العدل اكتمال اجراءات التسوية مع أسر ضحايا حادثة تفجير مدمرة اميركية قبل 20 عاماً لاستيفاء شروط إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.
وقالت الوزارة في بيان امس بحسب صحيفة آخر لحظة ان اتفاق التسوية الذي كان تم التوصل إليه في فبراير 2020 مع أسر ضحايا المدمرة كول الذين كانوا يباشرون اجراءات قضائية ضد حكومة السودان، امام المحاكم الامريكية اكتمل تماماً. وافادت وزارة العدل في بيانها ان الطرفين قدما عريضة مشتركة الى المحكمة المختصة في الولايات المتحدة الجمعة، الموافق الثالث من ابريل الجاري لشطب الدعاوى المعلقة الخاصة بالمدمرة كول ضد السودان، مما يؤدي الى انهاء القضايا بشكل كامل ونهائي من قبل المحاكم في الولايات المتحدة.
وأشار البيان الى ان السودان لم يكن ضالعاً في الهجوم على المدمرة كول او في اي اعمال ارهابية اخرى. وتم النص صراحة على التأكيد في اتفاقية التسوية، ونوه الى ان التسوية جاءت فقط من اجل المصلحة الاستراتيجية للدولة السودانية، وفي اطار الجهود الكلية للحكومة الانتقالية لمعالجة وتسوية دعاوى الارهاب التاريخية ضد السودان حتى تتمكن من ازالة اسم السودان من القائمة الامريكية للدول الراعية للارهاب.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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