الصيحة: * وزارة الصناعة: (ح نفكك مافيا الدقيق) * اكتمال التسوية في قضية المدمرة (كول) * ارتفاع الاشتباه بـ (كورونا) لـ (189) حالة الجريدة: * ثوار يتحدون الحظر ويحتفلون أمام القصر بذكرى أبريل والشرطة تطلق الغاز * الحرية والتغيير: سلمنا معلومات عن تخركات قوى الردة للأجهزة الأمنية * ارتفاع حالات الاشتباه بكورونا إلى 189 السوداني: * (الصحة): فقدنا التواصل مع (40%) من العائدين للبلاد * (المالية) تقترح رفع الدعم عن الوقود وإعفاء ضريبي لثلاثة أشهر المجهر: * وزارة العدل: تسوية ملف المدمرة (كول) مع امريكا بشكل نهائي * (189) حالة اشتباه بـ (كورونا) في السودان و(24) جديدة آخر لحظة: Advertisements * احتجاجات و(بمبان) في ذكرى 6 أبريل بالخرطوم * السيدي: سلوك المجتمع في التعامل مع كورونا مقلق * وزير الطاقة لـ (|آخر لحظة): الخزينة خاوية من النقد الأجنبي الدار: * بالصورة والقلم.. العثور على مواطن قتيلاً داخل منزله بام درمان * ظهور حالتي اشتباه بكورونا بالجزيرة * تدشين نظام صرف الوقود بـ (الكرت الذكي) لقطاع المواصلات العامة * بالصورة والقلم.. ضبط أخطر شبكة اجرامية متخصصة في مجال سرقة السيارات * الصحة: (189) حالة اشتباه بـ (كورونا) ولا إصابات مؤكدة جديدة * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة العربية للاساس وتاريخ للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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