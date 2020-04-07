وزير الري: نتوقع استئناف المفاوضات بشان سد النهضة في القريب العاجل

الثلاثاء 7 أبريل 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن بلاده طرف أصيل في مفاوضات الملء الأول وتشغيل سد النهضة، ويسعى إلى الحفاظ على حقوقه المائية في مياه النيل والتعاون مع دول الجوار وتشجيع التكامل الإقتصادي بما يحقق استدامة التنمية والسلم الإقليمي.



وأضاف في ردوده على اسئلة الصحفيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن السودان قدم مقترحات بناءة تحقق طموحات الدول الثلاث وفقاً لإتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم في مارس 2015 ومبادئ القانون الدولي.

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وأشار إلى إستئناف التفاوض بين الدول الثلاثة في أقرب فرصة ممكنة، وذلك بعد الاتصالات التي اجراها، رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك مع واشنطن وعزمه زيارة القاهرة واثيوبيا لاستعجال الاطراف لبدء المحادثات.

وأكد عباس أن الأطراف الثلاثة تتفهم ضرورة الوصول لإتفاق شامل و نهائي حول الملء الأول و التشغيل السنوى لسد النهضة.

واوضح أن المقترحات التي تقدم بها السودان على مسودة الاتفاق تغطي عمليات الملء والتشغيل خلال السيناريوهات الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، وسلامة التشغيل والسدود السودانية، وآليات تبادل البيانات الخاصة بالتشغيل اليومي وفض النزاع إن حدث.