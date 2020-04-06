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عاجل.. النيابة العامة تحيل رموز النظام المعزول إلى المحاكم عقب انحساء كورونا في السودان

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محمد أمين 0 تبليغ

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الإثنين 6 أبريل 2020

عاجل.. النيابة العامة تحيل رموز النظام المعزول إلى المحاكم عقب انحساء كورونا في السودان

كتب

محمد أمين

أعلنت النيابة العامة في السودان انها ستحيل رموز النظام المعزول بتهمة التدبير والتنفيذ لانقلاب 1989 إلى المحاكم بعد انحسار وباء .

 وقال النائب العام، تاج السر الحبر في بيان اليوم الاثنين، ان النيابة اكملت التحقيقات والتحريات في عدد من القضايا على راسها تهمة الانقلاب، وقتل شهداء مدينة الابيض.

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وأكد التزام النيابة بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة في كافة الإنتهاكات وعمليات التعذيب والقتل خارج القانون وكافة الجرائم التي وقعت في الفترة من ١٩٨٩، وحتي اغسطس ٢٠١٩.

واضاف وتشمل قضايا فساد رموز النظام السابق وإستغلال النفوذ والثراء الحرام والمشبوه وذلك وفقاً لمقتضيات الوثيقة الدستورية. 

واكدت النيابة في البيان أنها ستتخذ من الإجراءات والمحازير مايمنع تكرار إنتهاكات حقوق الانسان التي وقعت طوال الثلاثين عاما  الماضية.

واشار (البيان) إلى أن أجرت تحقيقات واسعة حول قضايا الفساد وتقدمت بالتوصيات اللازمة للجهات المختصة لإسترداد عدد كبير من الأموال العامة، وتواصل جهودها لاسترداد الاموال المنهوبة محليا وخارجيا.  

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