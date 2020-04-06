إتحاد كرة القدم السوداني يكشف الجديد عن عودة الدوري الممتاز

الخليج 365 :

أكد المهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم – رئيس لجنة المسابقات – في الاتحاد؛ أن عودة الدوري من عدمه أمر مرهون بقرار السلطات الصحية في البلاد، وما دون ذلك لايعدو أن يكون مجرد إجتهاد، وتمنى باني الصحة والعافية للشعب السوداني

وجميع أهل الارض من جائحة كورونا التي شكلت وباء تأذى منه العالم كثيراً، وأبان نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ان أي خطوة فعلية لديهم ستبدأ بعد تلقي الضوء الأخضر من السلطات الصحية، وأشار إلى أن هناك خطوات صحية سيتم إتباعها قبل العودة إلى ممارسة النشاط حال إنجلاء الأزمة في الفترة القادمة، معرباً عن أن الخطوات المعنية ستكون إحترازية للحفاظ على سلامة الجميع، منوهاً إلى هناك توجهات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في هذا الصدد، وكذلك سيكون ملف استعادة النشاط مرتبط

بجزئتين الأولى على الصعيد الخارجي، والثانية في الشأن الداخلي، ومن جانبهم سيكونوا على أهبة الجاهزية لمنح الحيز الزمني الكافي وفق التقديرات الفنية، وكذلك الصحية، قبل معاودة عجلات قطار النشاط للدوران مرةً أخرى في أعقاب انحسار ازمة كورونا، مجدداً تمنياته بالسلامة للجميع وأن يحفظ اله العباد من الوباء العضال ..