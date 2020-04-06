ترامب يهدد بفرض رسوم ضخمة جداً على حليفته السعودية وعدوته روسيا

الخليج 365: هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض “رسوم ضخمة جداً” على واردات النفط، إذا ظلت الأسعار كما هي، لكنه قال إنه لا يتوقع أنه سيحتاج إلى ذلك لأن روسيا والسعودية لن تستفيدا من استمرار حرب الأسعار بينهما.

وعندما سئل ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، مساء الأحد وفق رويترز، عن الظروف التي سيفرض فيها هذه الرسوم قال: “إذا استمرت أسعار النفط كما هي.. فسأفعل ذلك.. نعم رسوم ضخمة جداً”.

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