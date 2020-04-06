الأرقام الحقيقية بكورونا في السعودية.. “مجتهد” يفجر مفاجأة صادمة ويكشف ما أخفاه النظام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجر المغرد الشهير “مجتهد” مفاجأة صادمة عما قال إنها الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا المستجد في السعودية، مؤكدا أن الوضع في المملكة أصبح مخيفاً جداً وسط حالة من التعتيم الرسمي المتعمد من قبل النظام.

وقال “مجتهد” في تغريدة له على تويتر رصدتها (وطن) حيث يحظى بمتابعة أكثر من 2 مليون شخص، إن الأرقام الحقيقية للوباء في كافة المملكة مخيفة مشيرا إلى وجود أكثر من ١٠٠٠ حالة في مستشفى الشميسي بالرياض مع مئات الحالات في المستشفيات الأخرى بخلاف الآلاف من الحالات في الحجر دون مستشفى، حسب وصفه.وأوضح المغرد الشهير بتسريباته من داخل أروقة الحكم بالمملكة أنه في مكة تم تخصيص مستشفى الملك عبد العزيز إضافة لمستشفى النور لمواجهة الوباء، مشيرا لوجود٥٠ عنصرا من الطاقم الطبي مصابون في مكة.

وتابع “مجتهد” في تغريدة لاحقة:” سلسلة من المباني والفنادق في كافة المدن للحجر، العدد الكلي عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف”وأضاف:” أجهزة الفحص قليلة ولا تزال أجهزة قديمة تعطي النتيجة بعد أيام رغم توفر أدوات الفحص على شكل علبة تعطي النتيجة خلال دقائق”

وشدد في نهاية تغريدته على ابن سلمان يفرض حظر التجول الكامل ولا يريد أن يعترف بالرقم الحقيقي.

ولا يمكننا التأكد فيه من المعلومات المتداولة على مواقع التواصل بشكل مستقل، وسبق أن تحدث المعارض السعودي الدكتور سعد الفقيه عن نفس الأمر مؤكدا أن هناك كارثة في المملكة والنظام يعتم عليها.