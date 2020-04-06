بينهم السوداني اطهر الطاهر.. بالأرقام.. 6 مرشحين على طاولة الأهلي لخلافة “الجوكر”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فضّل أحمد فتحي الظهير الأيمن التاريخي للنادي الأهلي، وضع نقطة نهاية لمسيرته مع القلعة الحمراء، وإنهاء رحلته مع كرة القدم في محطة أخرى لم يكشف عنها بعد.

وسيكون الموسم الحالي هو الأخير في عقد فتحي مع الأهلي، بعد فشل كل محاولات التجديد بين الطرفين، ليجد مسؤولو الأهلي الآن ملف البحث عن بديل “الجوكر” هو الأهم في الفترة الحالية.

وبعد رحيل فتحي الذي كان من العناصر الأساسية طوال فترة التحاقه بالفريق، أنظار مسؤولي الأهلي تتجه لأكثر من مرشح لخلافته سواء من اللاعبين المحليين أو بعض المحترفين.

يستعرض أرقام أفضل المرشحين لارتداء القميص الأحمر في الفترة المقبلة، خلال السطور التالية:-

باهر المحمدي “الإسماعيلي”

يتصدر باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي قائمة الترشيحات خصوصا أنه يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع بجانب مركزه الأصلي كظهير أيمن وهو الوحيد الذي لعب دوليا من المرشحين “محليا” للانتقال للأحمر.

باهر (26 عاما) يملك خبرات كبيرة في المنافسات المحلية، حيث لعب مع الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز 86 مباراة أحرز خلالها 4 أهداف وصنع 3، ما جعله هدفا للأهلي في أوقات مختلفة.

كما لعب مع منتخب مصر 8 مباريات دولية أحرز خلالها هدفا وسبق أن شارك في دوري أبطال إفريقيا بقميص الدراويش مرة وحيدة لكن الفريق ودع من دور المجموعات.

رجب بكار “بيراميدز”

دخل رجب بكار ضمن قائمة المرشحين للانتقال للأهلي، خصوصا أنه كان على خط المفاوضات مع الأحمر منذ لعبه لسموحة، ولأنهسيكون بنسبة كبيرة بديلا حال وصول أحمد فتحي إلى بيراميدز.

ولعب بكار في الدوري المصري 130 مباراة مع أندية إنبي والداخلية وسموحة وبيراميدز وأحرز 4 أهداف وصنع 6 وهو من مواليد 15 مارس 1991، ولم يلعب أي مباراة دولية مع منتخب مصر.

علي فوزي “إنبي”

علي فوزي

شارك علي فوزي الظهير الأيمن لإنبي في 95 مباراة بالدوري المصري الممتاز، أحرز خلالها هدفا وحيدا وصنع 6 ولم يشارك دوليا مع منتخب مصر.

كما لم يلعب علي فوزي من قبل في بطولات الأندية الإفريقية وهو من مواليد 17 مارس 1992، لكنه يتمتع بخبرات جيدة على مستوى الدوري وربما يحظى بالفرصة بعد رحيل فتحي.

وجدي كشريدة “النجم الساحلي”

يملك الدولي التونسي وجدي كشريدة خبرات واسعة، فمع منتخب بلاده خاض 10 مباريات دولية، وظهر بشكل ملفت، خصوصا أن مشواره مع النجم محليا وقاريا كان مميزا حتى الآن.

كشريدة من مواليد 5 نوفمبر 1995، ورغم صغر سنه لعب 85 مباراة مع جوهرة الساحل أحرز خلالها هدفين وصنع 9 أهداف.

حسين بن عيادة “شبيبة قسنطينة الجزائري”

يعتبر حسين بن عيادة من أبرز العناصر التي ظهرت على الساحة مؤخرا في مركز الظهير الأيمن، حتى جذب أنظار قطبي الكرة المصرية الأهلي ومن قبله الزمالك.

ولعب بن عيادة في الدوري الجزائري 142 مباراة أحرز خلالها 3 أهداف وصنع 17 هدفا.

وفي البطولات الإفريقية لعب النجم الجزائري 13 مباراة رفقة قسنطينة، أحرز خلالها هدفا وصنع 6.

ولم يلعب بن عيادة أي مباريات دولية مع منتخب الجزائر وهو من مواليد 8 أغسطس 1992.

أطهر الطاهر ” الهلال السوداني ”

أطهر الطاهر

يملك أطهر الطاهر، لاعب الهلال السوداني، نصيبا كبيرا من الشهرة تعدت حدود بلاده، خصوصا بعد مستواه المميز مع الهلال في دوري أبطال إفريقيا.

ولعب أطهر مع الهلال 37 مباراة في دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، أحرز خلالها 4 أهداف وصنع هدفا وهو من مواليد 24 أكتوبر 1996.

وعلى المستوى الدولي، شارك اللاعب السوداني الواعد مع منتخب بلاده في 15 مباراة وأحرز هدفين.